अब ग्रेटर नोएडा में शिव नादर विश्वविद्यालय के कर्मचारी धरने पर बैठे

अब ग्रेटर नोएडा में शिव नादर विश्वविद्यालय के कर्मचारी धरने पर बैठे, वेतन बढ़ाने की मांग

लेखन गजेंद्र 11:50 am Apr 15, 202611:50 am

क्या है खबर?

दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में कर्मचारियों के हिंसक आदोंलन के बाद से पुलिस और प्रशासन की मुसीबत कम नहीं हो रही है। अब बुधवार को ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में शिव नादर विश्वविद्यालय के कर्मचारी परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने वेतन बढ़ाने और ओवरटाइम को दोगुना करने की मांग की है। हालात को समझते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है।