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ग्रेटर नोएडा में एक चिप फैक्ट्री में आग बुझाने के दौरान 2 दमकलकर्मियों की मौत
ग्रेटर नोएडा में एक चिप फैक्ट्री में आग बुझाने के दौरान 2 दमकलकर्मियों की मौत

ग्रेटर नोएडा में एक चिप फैक्ट्री में आग बुझाने के दौरान 2 दमकलकर्मियों की मौत

लेखन गजेंद्र
Aug 04, 2026
10:16 am
क्या है खबर?

दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में मंगलवार तड़के एक चिप बनाने वाली फैक्ट्री में आगी, जिसे बुझाने के दौरान 2 दमकलकर्मियों की जान चली गई। आग ईकोटेक-3 इलाके में स्थित पीसीबी चिप्स बनाने वाली निजी कंपनी ILGIM में तड़के करीब 3 बजे लगी थी। मौके पर अग्निशमन विभाग के 6 वाहन भेजे गए थे। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री की एक दीवार और लोहे का एक बीम गिरने से दमकलकर्मियों की मौत हुई है।

हादसा

आग बुझाने के बाद हुआ हादसा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दमकलकर्मियों ने फैक्ट्री में आग पर काबू पा लिया था। तभी फैक्ट्री की एक दीवार और लोहे का बीम दमकल वाहन पर गिर गया, जिससे 5 कर्मचारी दब गए।

हादसे में मुख्य कांस्टेबल ड्राइवर राजपाल सिंह, दमकलकर्मी मनीष कुमार, मुख्य कांस्टेबल ड्राइवर तीरथपाल सिंह, दमकलकर्मी अमित कुमार और दमकलकर्मी रोहित यादव घायल हो गए।

इलाज के दौरान रोहित यादव और तीरथपाल सिंह की मौत हो गई। बाकी 3 दमकलकर्मी खतरे से बाहर हैं।

ट्विटर पोस्ट

हादसे के बाद का दृश्य

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जांच

वाहन के पास मौजूद थे 5 दमकलकर्मी

बताया जा रहा है कि आग ने फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसे दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद बुझाया।

दमकलकर्मी आग बुझाने के बाद राहत महसूस कर ही रहे थे कि अचानक फैक्ट्री से लगे वाहन पर दीवार और लोहे की बीम भराभराकर गिर पड़ी।

घटना के समय सभी 5 कर्मचारी वाहन पर सवार और उसके आसपास खड़े थे, जिससे उनको भागने का मौका नहीं मिला और वे उसी में दब गए।

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