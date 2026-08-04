ग्रेटर नोएडा में एक चिप फैक्ट्री में आग बुझाने के दौरान 2 दमकलकर्मियों की मौत

बताया जा रहा है कि आग ने फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसे दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद बुझाया।

दमकलकर्मी आग बुझाने के बाद राहत महसूस कर ही रहे थे कि अचानक फैक्ट्री से लगे वाहन पर दीवार और लोहे की बीम भराभराकर गिर पड़ी।

घटना के समय सभी 5 कर्मचारी वाहन पर सवार और उसके आसपास खड़े थे, जिससे उनको भागने का मौका नहीं मिला और वे उसी में दब गए।