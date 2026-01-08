कहीं इंदौर न बन जाए ग्रेटर नोएडा? दूषित पानी की आपूर्ति से कई लोग बीमार
क्या है खबर?
मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से 14 लोगों की मौत के बाद दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में गंदा पानी पीकर कई लोगों के बीमार होने का मामला सामने आया है। यहां के सेक्टर डेल्टा-1 में दूषित पानी पीने से कई लोग उल्टी और दस्त से पीड़ित हैं। लोगों का कहना है कि पानी में सीवर जल की आपूर्ति हो रही है। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) और स्वास्थ्य विभाग ने इलाके में दौरा किया है।
चिंता
सोमवार से आना शुरू हुए पीड़ित
टाइम्स ऑफ इंडिया ने सेक्टर डेल्टा-1 के आवासीय कल्याण संगठन (RWA) अध्यक्ष प्रमोद भाटी के हवाले से बताया कि सोमवार से मरीज आने शुरू हुए हैं और अब तक 12 लोग बीमार पड़ चुके हैं। मरीजों में 12-15 वर्ष की आयु के बच्चे भी शामिल हैं और सभी पीड़ित ब्लॉक-सी के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले इलाके में 3 पाइपलाइन फट गई थी, जिससे आपूर्ति प्रभावित हुई। यहां 6 ब्लॉक (A-F) में लगभग 20,000 लोग रहते हैं।
जांच
अधिकारियों ने क्या बताया?
GNIDA के जल विभाग के सहायक प्रबंधक मनोज चौधरी ने बताया कि ब्लॉक-सी में पानी की पाइपलाइन का एक जर्जर हिस्सा लीक हो रहा था, जिसकी मरम्मत हो गई है। उन्होंने बताया कि सेक्टर के अन्य हिस्सों में भी दौरा करके 2 और लीक हो रही पाइपलाइन को बदल दिया गया है। मरम्मत के बाद पानी की गुणवत्ता सही पाई गई है। इलाके में डॉक्टरों की ओर से स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों की जांच की गई है।
घटना
इंदौर में क्या हुआ था?
इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में पिछले दिनों दूषित पानी की आपूर्ति से बच्चों और बुजुर्ग समेत 14 लोगों की मौत हो गई। घटना को लेकर खूब विवाद हुआ। इंदौर नगर निगम ने पानी आपूर्ति की लाइन की जांच की तो पता चला कि मुख्य लाइन फूटने से शौचालय का गंदा पानी पेयजल पाइप से मिलकर लोगों के घर तक पहुंचा, जिसे पीने से लोगों की मौत हुई। पानी की जांच में हैजा फैलाने वाला जानलेवा बैक्टीरिया पाया गया था।