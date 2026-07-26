ग्रेटर नोएडा: क्रिकेट खेलते समय गड्ढे में गिरने से 6 वर्षीय मासूम की मौत, ठेकेदार गिरफ्तार

सबसे गंभीर बात यह थी कि इतने खतरनाक गड्ढे के चारों तरफ न तो कोई सुरक्षा घेरा (बैरिकेडिंग) लगाया गया था और न ही कोई चेतावनी बोर्ड मौजूद था।

हादसे के बाद सड़क पर बच्चे का बैट और विकेट पड़े रह गए, जिसने हर किसी को झकझोर दिया।

मामले में पुलिस ने बोरिंग करने वाले ठेकेदार सहित 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इसी तरह लापरवाही बरतने वाली फर्म के ठेकेदार मनोज जैन को गिरफ्तार कर लिया है।