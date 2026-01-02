एक्स के खिलाफ सरकार का कानूनी नोटिस, अश्लील कंटेंट हटाने के दिए निर्देश

एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स के खिलाफ भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया है। मंत्रालय ने IT एक्ट और IT नियमों के तहत प्लेटफॉर्म की कानूनी जिम्मेदारियों में गंभीर कमियां पाई हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि एक्स ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर जो सावधानियां बरतनी चाहिए थीं, उनका सही तरीके से पालन नहीं किया गया, जिससे यूजर्स की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं।

चिंता ग्रोक के गलत इस्तेमाल पर सरकार की चिंता सरकार ने एक्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल ग्रोक के गलत इस्तेमाल को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। मंत्रालय के मुताबिक, इस टूल का उपयोग आपत्तिजनक, अश्लील और अपमानजनक कंटेंट बनाने और फैलाने में हो रहा है। खास तौर पर महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाकर ऐसा कंटेंट बनाया जा रहा है। इसे व्यक्ति की गरिमा, निजता और डिजिटल सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन बताया गया है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

निर्देश 72 घंटे में रिपोर्ट देने का निर्देश मंत्रालय ने एक्स को ग्रोक के तकनीकी सिस्टम और गवर्नेंस फ्रेमवर्क की तुरंत समीक्षा करने को कहा है। इसके साथ ही, सभी गैरकानूनी कंटेंट हटाने और गलत काम करने वाले यूजर्स पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय ने 72 घंटे के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने को कहा है। चेतावनी दी गई है कि नियमों का पालन नहीं करने पर IT एक्ट के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा खत्म हो सकती है।

गलती ग्रोक ने मानी सुरक्षा में कमी मस्क की कंपनी xAI के चैटबॉट ग्रोक ने माना है कि एक्स पर सुरक्षा उपायों में कमी के कारण आपत्तिजनक कंटेंट सामने आया है। ग्रोक ने कहा कि कुछ मामलों में यूजर्स ने AI से नाबालिगों की कम कपड़ों वाली तस्वीरें मांगीं और उन्हें मिल भी गईं, जो कि गैर-कानूनी है और इसकी अनुमति नहीं है। कंपनी ने कहा है कि ऐसे अनुरोध को पूरी तरह रोकने के लिए फिल्टर और मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत किया जा रहा है।

चेतावनी सरकार की चेतावनी इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों को चेतावनी दी है कि अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सोशल मीडिया को अपने प्लेटफॉर्म पर डाले गए कंटेंट की जिम्मेदारी लेनी होगी। सरकार ने साफ किया है कि अश्लील, पोर्नोग्राफिक और बच्चों से जुड़े गैर-कानूनी कंटेंट पर कार्रवाई जरूरी है। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी AI के गलत इस्तेमाल पर तुरंत सरकारी दखल की मांग की है।