सरकार ने सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए लोकसभा में पेश किया विधेयक

प्रस्तावित विधेयक उस अध्यादेश का स्थान लेगा जिसे केंद्र ने पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के लिए जारी किया था।

यह विधेयक ऐसे समय पारित हो गया जब विपक्ष के सदस्य NEET-UG पेपर लीक और राम मंदिर चंदा गबन मामले को लेकर विरोध जारी रखे हुए थे।

व्यवधान जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 12:30 बजे तक स्थगित कर दिया गया, जिसे बाद में दोपहर 2 बजे तक बढ़ा दिया गया।