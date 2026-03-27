केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए व्यावसायिक LPG का आवंटन बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया

केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए व्यावसायिक LPG का आवंटन बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने व्यावसायिक द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) के आवंटन में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसमें इस्पात, ऑटोमोबाइल, वस्त्र, रंगाई, रसायन और प्लास्टिक जैसे श्रम-प्रधान उद्योगों के लिए प्राथमिकता दी गई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, "उन उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पाइपलाइन से गैस आपूर्ति संभव नहीं है।" इस घोषणा के साथ अब व्यावसायिक गैस का कुल आवंटन युद्ध-पूर्व की मांग का 70 प्रतिशत हो गया है।
पत्र
तेल सचिव ने राज्य सचिवों को लिखा पत्र
अतिरिक्त आवंटन अब इस्पात, ऑटोमोबाइल, कपड़ा और प्लास्टिक जैसे श्रम-प्रधान उद्योगों पर केंद्रित है। ये क्षेत्र अन्य आवश्यक उद्योगों को सहायता प्रदान करते हैं। केंद्रीय तेल सचिव डॉ नीरज मित्तल ने राज्यों के सचिवों को लिखे पत्र में कहा, 'सरकार ने प्रक्रिया उद्योगों या उन उद्योगों को प्राथमिकता दी है जिन्हें विशेष प्रकार की हीटिंग के लिए LPG की आवश्यकता होती है और जिन्हें प्राकृतिक गैस से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।'
आपूर्ति
प्रारंभिक कटौती और उसके बाद आवंटन में वृद्धि
मध्य-पूर्व में पिछले 4 हफ्तों से जारी संघर्ष ने वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति को बाधित कर दिया है, खासकर ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी के कारण। इन बाधाओं को देखते हुए सरकार ने शुरुआत में होटलों जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को LPG की आपूर्ति कम कर दी ताकि घरेलू रसोई को प्राथमिकता दी जा सके। 21 मार्च को, रेस्तरां, ढाबा, होटल और औद्योगिक कैंटीन सहित अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त 20 प्रतिशत आवंटन को मंजूरी दी गई।
उत्पादन
घरेलू उत्पादन में भी हुई बढ़ोतरी
इस बीच भारत के घरेलू रिफाइनरी उत्पादन में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे LPG का दैनिक उत्पादन 50 टन मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। यह कुल दैनिक आवश्यकता (लगभग 80 टन मीट्रिक टन) के मुकाबले 60 प्रतिशत से अधिक है। इसके परिणामस्वरूप, शुद्ध दैनिक आयात आवश्यकता घटकर केवल 30 मीट्रिक टन रह गई है, जिसका अर्थ है कि भारत अब आयात की आवश्यकता से कहीं अधिक उत्पादन कर रहा है।