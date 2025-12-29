गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा बंधु को 9 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

गोवा क्लब के मालिक लूथरा बंधु जेल में मनाएंगे नया साल, 9 जनवरी तक न्यायिक हिरासत

लेखन गजेंद्र 04:11 pm Dec 29, 202504:11 pm

क्या है खबर?

गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा का नया साल जेल में होगा। सोमवार को गोवा की कोर्ट ने उन्हें 9 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले कोर्ट ने आरोपियों को 2 बार पुलिस की हिरासत में भेजा था। पूछताछ के बाद अब उनको जेल भेजा गया है। मामले में पुलिस नाइट क्लब के संचालन और प्रबंधन से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों की भूमिका की पड़ताल कर रही है।