गोवा क्लब के मालिक लूथरा बंधु जेल में मनाएंगे नया साल, 9 जनवरी तक न्यायिक हिरासत
क्या है खबर?
गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा का नया साल जेल में होगा। सोमवार को गोवा की कोर्ट ने उन्हें 9 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले कोर्ट ने आरोपियों को 2 बार पुलिस की हिरासत में भेजा था। पूछताछ के बाद अब उनको जेल भेजा गया है। मामले में पुलिस नाइट क्लब के संचालन और प्रबंधन से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों की भूमिका की पड़ताल कर रही है।
मामले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार
गोवा के अरपोरा स्थित नाइट क्लब में 6 दिसंबर की रात आतिशबाजी की वजह से भीषण आग लग गई थी, जिसमें 5 पर्यटक और 20 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। घटना के कुछ घंटे बाद ही क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा थाईलैंड के फुकेत फरार हो गए थे, जिन्हें वहां से निर्वासित कर भारत लाया गया। मामले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।
अब तक 2 प्रबंधकों को मिली है जमानत
इससे पहले 24 दिसंबर को जिला न्यायाधीश डीवी पाटकर ने क्लब प्रबंधक राजवीर सिंघानिया और प्रियांशु ठाकुर को जमानत दे दी थी, जबकि तीसरे प्रबंधक विवेक सिंह की जमानत याचिका रद्द कर दी थी। क्लब के बार प्रबंधक सिंघानिया और गेट प्रबंधक ठाकुर को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपी अग्निकांड मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति को धमकाएंगे नहीं। दोनों जांच में सहयोग करेंगे और अंजुना पुलिस थाने में हर बुधवार को हाजिरी लगाने आएंगे।