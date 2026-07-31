मुंबई: मिडडे मील में कांच के टुकड़े मिलने से हड़कंप

इस साल की शुरुआत में भी अभिभावकों और शिक्षकों ने इस खाने की क्वालिटी को लेकर शिकायतें की थीं, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। अब खाने में कांच मिलने से सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं एक बार फिर बढ़ गई हैं।

BMC का कहना है कि उसे स्कूल प्रिंसिपल की रिपोर्ट का इंतजार है और लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खाने का ठेका लेने वाले सप्लायर ने इस मामले में जांच का भरोसा दिया है और आगे से ज्यादा सावधानी बरतने को कहा है। खास बात ये है कि महाराष्ट्र सरकार पूरे राज्य के स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित और पौष्टिक खाना देने के लिए एक खास मुहिम चला रही है, ऐसे में यह घटना सामने आई है।