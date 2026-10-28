गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया बावरिया गिरोह का धर्मेंद्र उर्फ 'टिड्डी'

गाजियाबाद: पुलिस मुठभेड़ में मारा गया बावरिया गिरोह का धर्मेंद्र उर्फ 'टिड्डी', 3 पुलिसकर्मी घायल

लेखन भारत शर्मा 07:55 pm Oct 28, 202607:55 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिला पुलिस की अपराध शाखा ने एक बड़ी मुठभेड़ में बावरिया गिरोह के कुख्यात डकैत और 1 लाख रुपये के इनामी बदमाश धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी को मार गिराया है। इस भीषण मुठभेड़ में बदमाशों की ओर से की गई गोलीबारी में अपराध शाखा के भी 3 जांबाज पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।