गाजियाबाद में 19 वर्षीय युवती की बाइक चलाते समय डिवाइडर से टकराकर मौत

हाईवे पर स्पोर्ट्स बाइक चलाते समय रील बना रही थी युवती, डिवाइडर से टकराकर मौत

लेखन गजेंद्र 12:49 pm Apr 13, 202612:49 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक 19 वर्षीय युवती की बाइक डिवाइडर से टकराने से मौत हो गई। युवती की बाइक तेज रफ्तार में थी। हादसा सुबह साढ़े 4 बजे वेव सिटी थाना क्षेत्र में IMS कॉलेज के सामने हाईवे पर हुआ है। घटना के समय बाइक पर एक युवती और युवक बैठे थे। युवक की हालत गंभीर है। युवक 21 वर्षीय हाशिम और युवती 19 वर्षीय इकरा है। दोनों गाजियबाद के पसौंडा के रहने वाले हैं।