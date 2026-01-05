LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / आंध्र प्रदेश के कोनासीमा में ONGC पाइपलाइन से गैस रिसाव के बाद आग, लोगों में दहशत
आंध्र प्रदेश के कोनासीमा में ONGC पाइपलाइन से गैस रिसाव के बाद आग, लोगों में दहशत
लेखन गजेंद्र
Jan 05, 2026
04:57 pm
आंध्र प्रदेश के डॉ बीआर अंबेडकर कोनासीमा जिले में सोमवार को तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) के ड्रिलिंग स्थल पर गैस रिसाव के बाद हड़कंप मच गया। घटना मलिकिपुरम मंडल के इरसुमांडा गांव में हुई, जहां ONGC के उत्पादन ठेकेदार दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा संचालित कुएं में गैस पाइपलाइन में रिसाव हुआ था। गैस रिसाव करीब 2 घंटे तक रिसाव होता रहा, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है।

इलाके में कोहरे की तरह फैला धुआं

मीडिया के मुताबिक, मोरी-5 कुएं में उत्पादन अस्थायी रूप से बंद होने के बाद मरम्मत कार्य के दौरान, वर्कओवर रिग का उपयोग करते हुए यह घटना घटी है। तभी एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ जिससे कच्चे तेल के साथ मिश्रित गैस की भारी मात्रा हवा में फैल गई। अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट के बाद आग लग गई और घटनास्थल पर लपटें उठने लगीं। गैस और धुएं के घने बादल इरुसुमांडा और आसपास के इलाकों में कोहरे की तरह फैल गए।

घटना का दृश्य

ग्रामीणों को घर खाली करने को कहा गया

अधिकारियों ने लाउडस्पीकर से आसपास के 3 गांवों के निवासियों को बिजली का उपयोग न करने, उपकरण बंद रखने और चूल्हा न जलाने को कहा है। पंचायत अधिकारियों और प्रशासन ने ग्रामीणों से तुरंत घर खाली करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी गैस रिसाव की जानकारी ली है। दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ONGC की प्रोडक्शन एनहांसमेंट कॉन्ट्रैक्टर (PEC) कंपनी है, जो 1,402 करोड़ रुपये का अनुबंध जीतकर एक साल से मोरी-5 कुएं का संचालन कर रही है।

मौके पर दहशत

