आंध्र प्रदेश के कोनासीमा में ONGC पाइपलाइन से गैस रिसाव के बाद आग, लोगों में दहशत
क्या है खबर?
आंध्र प्रदेश के डॉ बीआर अंबेडकर कोनासीमा जिले में सोमवार को तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) के ड्रिलिंग स्थल पर गैस रिसाव के बाद हड़कंप मच गया। घटना मलिकिपुरम मंडल के इरसुमांडा गांव में हुई, जहां ONGC के उत्पादन ठेकेदार दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा संचालित कुएं में गैस पाइपलाइन में रिसाव हुआ था। गैस रिसाव करीब 2 घंटे तक रिसाव होता रहा, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है।
घटना
इलाके में कोहरे की तरह फैला धुआं
मीडिया के मुताबिक, मोरी-5 कुएं में उत्पादन अस्थायी रूप से बंद होने के बाद मरम्मत कार्य के दौरान, वर्कओवर रिग का उपयोग करते हुए यह घटना घटी है। तभी एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ जिससे कच्चे तेल के साथ मिश्रित गैस की भारी मात्रा हवा में फैल गई। अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट के बाद आग लग गई और घटनास्थल पर लपटें उठने लगीं। गैस और धुएं के घने बादल इरुसुमांडा और आसपास के इलाकों में कोहरे की तरह फैल गए।
ट्विटर पोस्ट
घटना का दृश्य
రాష్ట్రానికి పట్టిన దరిద్రం ఈ రూపంలో కనిపిస్తుంది..— Kumaruuu💙 (@CalmnessSoull) January 5, 2026
రాజమండ్రి దగ్గర ఉన్న ONGC Pipes leak వలన ఎగిసిపడుతున్న మంటలు..
ఆ ప్రాంతం మొత్తం వ్యాపించిన Gas.. ప్రజలలో ఆందోళన pic.twitter.com/YPVCp9lDYW
सुरक्षा
ग्रामीणों को घर खाली करने को कहा गया
अधिकारियों ने लाउडस्पीकर से आसपास के 3 गांवों के निवासियों को बिजली का उपयोग न करने, उपकरण बंद रखने और चूल्हा न जलाने को कहा है। पंचायत अधिकारियों और प्रशासन ने ग्रामीणों से तुरंत घर खाली करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी गैस रिसाव की जानकारी ली है। दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ONGC की प्रोडक्शन एनहांसमेंट कॉन्ट्रैक्टर (PEC) कंपनी है, जो 1,402 करोड़ रुपये का अनुबंध जीतकर एक साल से मोरी-5 कुएं का संचालन कर रही है।
ट्विटर पोस्ट
मौके पर दहशत
రాజోలు నియోజకవర్గం, ఇరుసుమండ గ్రామంలో ప్రమాదకరమైన రీతిలో ONGC గ్యాస్ లీక్ …దేవుడా ఎలాంటి ప్రమాదం రానివ్వకుండా చూడు🙏🙏🙏#Razole #ONGC pic.twitter.com/XOUBjWd6LN— Uppalapati Ramvarma (@Ramvarma2025) January 5, 2026