आंध्र प्रदेश के कोनासीमा में ONGC पाइपलाइन से गैस रिसाव के बाद आग, लोगों में दहशत

आंध्र प्रदेश के कोनासीमा में ONGC के पाइपलाइन में गैस रिसाव के बाद आग

लेखन गजेंद्र 04:57 pm Jan 05, 202604:57 pm

क्या है खबर?

आंध्र प्रदेश के डॉ बीआर अंबेडकर कोनासीमा जिले में सोमवार को तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) के ड्रिलिंग स्थल पर गैस रिसाव के बाद हड़कंप मच गया। घटना मलिकिपुरम मंडल के इरसुमांडा गांव में हुई, जहां ONGC के उत्पादन ठेकेदार दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा संचालित कुएं में गैस पाइपलाइन में रिसाव हुआ था। गैस रिसाव करीब 2 घंटे तक रिसाव होता रहा, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है।