आंध्र प्रदेश: कोनासीमा में दूसरे दिन भी ONGC पाइपलाइन से विस्फोट जारी, दिल्ली-मुंबई से टीम पहुंची

आंध्र प्रदेश के डॉ बीआर अंबेडकर कोनासीमा जिले में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ( ONGC ) के ड्रिलिंग स्थल पर गैस का रिसाव मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। मलिकिपुरम मंडल के इरसुमंदा गांव के बाहरी इलाके में लगी करीब 20 मीटर ऊंची आग सोमवार दोपहर करीब 12:40 बजे भड़क उठी थी, जिसके बाद आसपास के गांवों को सतर्क किया गया था। ONGC की संकट प्रबंधन टीमें और दमकलकर्मी आग को बुझाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

कोशिश मुंबई और दिल्ली से बुलाई गई विशेषज्ञ टीमें रात भर आग की लपटें इतनी तेज रही कि अभी तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। इलाके में आग और रिसाव को लेकर दहशत बनी रही। अब आग बुझाने के लिए ONGC विशेषज्ञों की टीमें मुंबई और दिल्ली से कोनासीमा पहुंच रही हैं। ONGC ने एक बयान में बताया कि जरूरत पड़ने पर कुएं को बंद करने के लिए तैयारी का काम चल रहा है। ONGC ने इंटरनेशनल वेल-कंट्रोल स्पेशलिस्ट के साथ समन्वय भी किया है।

सहायता 500 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया घटनास्थल के आसपास 3 गांवों के निवासियों को सतर्क किया गया है और 500 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। ONGC अधिकारियों ने बताया कि किसी के घायल होने या जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, कुआं एक दूरस्थ क्षेत्र में स्थित है, जिसके लगभग 500-600 मीटर के दायरे में कोई मानव बस्ती नहीं है। हालांकि, एहतियात की दृष्टि से ग्रामीणों को बिजली का उपयोग और चूल्हा जलाने से मना किया गया है।

हादसा कैसे हुआ गैस रिसाव? गांव में ONGC के उत्पादन ठेकेदार दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा संचालित मोरी-5 कुएं में मरम्मत के दौरान, वर्कओवर रिग का उपयोग करते हुए रिसाव हुआ, जिससे आग लग गई। दीप इंडस्ट्रीज ONGC की प्रोडक्शन एनहांसमेंट कॉन्ट्रैक्टर (PEC) कंपनी है, जो 1,402 करोड़ रुपये का अनुबंध जीतकर 2025 से मोरी-5 कुएं का संचालन कर रही है। मोरी-5 स्थल पर ड्रिलिंग 1993 में शुरू हुआ था। उस समय, कच्चे तेल के भंडार को स्थानीय गैस संग्रहण स्टेशन में स्थानांतरित किया गया था।

