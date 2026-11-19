बेसन के लिए लेड और केडिमियम सीमा तय

क्या घर में आ रहा मिलावटी बेसन? जानिए FSAAI ने क्यों तय की लेड-कैडमियम सीमा

लेखन गजेंद्र 06:59 pm Nov 19, 202606:59 pm

क्या है खबर?

रोजाना खाने में इस्तेमाल होने वाला चने का आटा यानी बेसन अब 1 दिसंबर से सख्त खाद्य सुरक्षा नियमों के दायरे में आएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) साबुत दालों में लेड और कैडमियम की अपनी मौजूदा सीमा को अब दाल के आटे तक बढ़ा रहा है, जिसमें बेसन या चना आटा भी शामिल है। इससे दाल के साथ अब उनका आटा भी सुरक्षा मानकों के तहत आएगा। घर में आने वाला बेसन कितना सुरक्षित है? आइए, जानें।