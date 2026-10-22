क्या भारत-फ्रांस समेत अन्य देशों में हो रहे विरोध-प्रदर्शन बड़े वैश्विक नेटवर्क से जुड़े हैं

क्या भारत-फ्रांस समेत अन्य देशों में हो रहे विरोध-प्रदर्शन बड़े वैश्विक नेटवर्क से जुड़े हैं?

लेखन गजेंद्र 10:48 am Oct 22, 202610:48 am

क्या है खबर?

फ्रांस में बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था और भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के बीच एक वैश्विक नेटवर्क का संकेत मिला है। फॉक्स न्यूज़ डिजिटल की एक जांच में 13 देशों के 101 संगठनों की पहचान की गई है, जिन पर आरोप है कि वे विरोध प्रदर्शनों को मदद कर रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। इसी जांच में फ्रांस और भारत के विरोध-प्रदर्शन में संभावित संबंध का पता चला है।