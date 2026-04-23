भारतीय नागरिकों को राहत, फ्रांस सीमा में हवाई अड्डा ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं
क्या है खबर?
फ्रांस ने भारतीय नागरिकों को राहत दी है। उसने गुरुवार को घोषणा की कि अब नागरिकों को फ्रांस के किसी हवाई अड्डे के अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र से गुजरते समय हवाई अड्डा ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं होगी। भारत में फ्रांसीसी दूतावास ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि यह नियम उन यात्रियों पर लागू होगा, जो किसी तीसरे देश की यात्रा के दौरान, फ्रांस के किसी हवाई अड्डे पर ठहराव के समय, हवाई अड्डे के अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में ही रुकते हैं।
बदलाव
फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने किया था वादा
दूतावास ने बताया कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस साल फरवरी में भारत दौरे के दौरान घोषणा की थि कि फ्रांस के रास्ते भारतीय नागरिकों की यात्रा को आसान बनाया जाएगा। इसके बाद विदेशियों के प्रवेश जुड़े 10 मई, 2010 के आदेश में बदलाव करते हुए एक डिक्री पास की गई, और इसे 9 अप्रैल 2026 को ऑफिशियल गैजेट में प्रकाशित किया गया है। विज्ञप्ति के मुताबिक, जिन भारतीय नागरिकों के पास साधारण पासपोर्ट हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा।
सुविधा
क्या है हवाईअड्डा ट्रांजिट वीजा?
हवाईअड्डा ट्रांजिट वीजा (ATV) कुछ देर की अनुमति होती है, जिसमें यात्री को तीसरे देश के हवाईअड्डे के अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट क्षेत्र में रुककर उड़ान बदलने की सुविधा मिलती है। ATV देश में प्रवेश की अनुमति नहीं देता, लेकिन हवाईअड्डे के पास रहने की अनुमति देता है। अगर दिल्ली से अमेरिका जाने वाली उड़ान फ्रांस होकर जाएगी तो फ्रांसीसी हवाई अड्डे में अगली उड़ान के लिए ATV की आवश्यकता होगी। यह शेंगेन क्षेत्र (29 यूरोपीय देशों का समूह) में मान्य होगा।