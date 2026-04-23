भारतीय नागरिकों को फ्रांस सीमा में हवाई अड्डा ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं

भारतीय नागरिकों को राहत, फ्रांस सीमा में हवाई अड्डा ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं

लेखन गजेंद्र 05:25 pm Apr 23, 202605:25 pm

क्या है खबर?

फ्रांस ने भारतीय नागरिकों को राहत दी है। उसने गुरुवार को घोषणा की कि अब नागरिकों को फ्रांस के किसी हवाई अड्डे के अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र से गुजरते समय हवाई अड्डा ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं होगी। भारत में फ्रांसीसी दूतावास ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि यह नियम उन यात्रियों पर लागू होगा, जो किसी तीसरे देश की यात्रा के दौरान, फ्रांस के किसी हवाई अड्डे पर ठहराव के समय, हवाई अड्डे के अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में ही रुकते हैं।