सूरत में ज्वैलरी फैक्ट्री के सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत

गुजरात: सूरत में ज्वैलरी फैक्ट्री के सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत

लेखन भारत शर्मा 03:00 pm Jun 07, 202603:00 pm

क्या है खबर?

गुजरात के सूरत में बड़ा हादसा हुआ है। वहां के वराछा इलाके में रविवार सुबह एक ज्वैलरी फैक्ट्री के सेप्टिक टैंक की सफाई करने गए चार मजदूरों की जहरीली गैस के असर से दम घुटने से मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मजदूरों को तत्काल बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।