हरिद्वार में दोस्त को बचाने उतरे 4 कांवड़िए गंगा में समाए, मातम में बदला उत्सव

हरिद्वार में दोस्त को बचाने उतरे 4 कांवड़िए गंगा में समाए, मातम में बदला उत्सव
शुक्रवार को कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में गंगा नदी में 4 किशोर डूब गए। चंडीगढ़ के रहने वाले ये किशोर 'गंगजल' लेने पहुंचे थे। हादसा तब हुआ जब उन्होंने अपने एक दोस्त को तेज धार में फंसते देखा। उसे बचाने के लिए वे पानी में उतरे, लेकिन खुद भी तेज बहाव की चपेट में आ गए और बह गए। इस दुखद घटना की सूचना उनके परिवारों को दे दी गई है और शवों का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है।
मृतकों की पहचान हुई
मरने वाले छात्रों की पहचान शिवंशू (16), नीतीश (16), भारत (16) और रोहित (17) के तौर पर हुई है। ये सभी हाल ही में कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार पहुंचे थे।
गौर करने वाली बात यह है कि इसी दिन हर की पौड़ी के पास 2 और कांवडियों को डूबने से बचाया गया था। इस दुखद हादसे ने एक बार फिर बड़े धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना से पूरा कांवड़ समुदाय सदमे में है।