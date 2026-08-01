हरिद्वार में दोस्त को बचाने उतरे 4 कांवड़िए गंगा में समाए, मातम में बदला उत्सव

मरने वाले छात्रों की पहचान शिवंशू (16), नीतीश (16), भारत (16) और रोहित (17) के तौर पर हुई है। ये सभी हाल ही में कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार पहुंचे थे।

गौर करने वाली बात यह है कि इसी दिन हर की पौड़ी के पास 2 और कांवडियों को डूबने से बचाया गया था। इस दुखद हादसे ने एक बार फिर बड़े धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना से पूरा कांवड़ समुदाय सदमे में है।