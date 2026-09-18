दिल्ली में 4 दोस्तों ने गैंगरेप के बाद की नाबालिग की हत्या

दिल्ली में 4 दोस्तों ने गैंगरेप के बाद की नाबालिग की हत्या, कुत्तों ने नोचा शव

लेखन भारत शर्मा 10:09 am Sep 18, 202610:09 am

क्या है खबर?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक बेहद दिल दहला देने वाली और खौफनाक वारदात सामने आई है। मध्य दिल्ली इलाके में एक 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी की गैंगरेप के बाद चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके बाद आरोपियों ने शव को एक खुले मैदान में फेंक दिया, जहां आवारा कुत्तों ने शव के अंगों को नोच लिया। हालांकि, पुलिस ने इस वारदात का महज 72 घंटों में खुलासा कर 3 नाबालिगों समेत 7 आरोपियों को दबोच लिया।