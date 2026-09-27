पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को मिली जान से मारने की धमकी

पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को मिली जान से मारने की धमकी

लेखन भारत शर्मा 02:19 pm Sep 27, 202602:19 pm

क्या है खबर?

पंजाब में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। रविवार (27 सितंबर) को सामने आई इस रिपोर्ट के मुताबिक, धमकी देने वाले कॉलर ने पाकिस्तान स्थित कुख्यात आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-झांगवी के नेता मलिक इसहाक के नाम का इस्तेमाल किया है। सूचना पर पुलिस ने धमकी वाले नंबर की जांच शुरू कर दी है और धमकी देने वाले का पता लगाया जा रहा है।