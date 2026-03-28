रेमंड समूह के पूर्व प्रमुख और पद्म भूषण से सम्मानित विजयपत सिंघानिया का निधन

रेमंड समूह के पूर्व चेयरमैन और पद्म भूषण से सम्मानित विजयपत सिंघानिया का शनिवार को 87 साल की उम्र में मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज माने जाने वाले विजयपत सिंघानिया को एक दूरदर्शी नेता के रूप में जाना जाता था। उनके पुत्र और समूह के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गौतम सिंघानिया ने एक्स पर 'RIP ओम शांति' लिखकर उनके निधन की पुष्टि की है। आइए उनके बारे में जानते हैं।

पोस्ट रेमंड समूह के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा? रेमंड समूह के प्रवक्ता ने भी सोशल मीडिया के जरिए विजयपत के निधन की पुष्टि की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'पद्म भूषण से सम्मानित, रेमंड समूह के पूर्व चेयरमैन और बॉम्बे के पूर्व शेरिफ एयर कमोडोर विजयपत सिंघानिया का आज (शनिवार) शाम को मुंबई स्थित अपने आवास पर शांतिपूर्वक निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार 29 मार्च, 2026 को किया जाएगा। हम सभी गहरे शोक में हैं और उनकी सद्गति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।'

सफर कैसा रहा है विजयपत सिंघानिया का सफर? विजयपत सिंघानिया को रेमंड समूह के साथ अपने लंबे जुड़ाव के लिए जाना जाता था, जहां उन्होंने 1980 से 2000 तक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया। उनके नेतृत्व में कंपनी भारत के अग्रणी कपड़ा और परिधान ब्रांडों में से एक के रूप में विकसित हुई। साल 2005 में उन्होंने गर्म हवा के गुब्बारे में 21,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक पहुंचकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली थी।

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