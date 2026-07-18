पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा की पत्नी चेन्नम्मा का निधन हो गया है

पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा की पत्नी चेन्नम्मा का निधन, बेंगलुरु के अस्पताल में ली आखिरी सांस

लेखन भारत शर्मा 07:49 pm Jul 18, 202607:49 pm

क्या है खबर?

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की पत्नी चेन्नम्मा देवगौड़ा का शनिवार (18 जुलाई) को बेंगलुरु के पुरना हवाई अड्डा रोड स्थित मणिपाल अस्पताल में निधन हो गया। उनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक थीं। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, उन्हें शनिवार दोपहर लगभग 4 बजे अचानक दिल का दौरा (कार्डिएक अरेस्ट) पड़ा, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। आइए उनके स्वास्थ्य और पारिवारिक पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं।