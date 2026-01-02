LOADING...
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा- भारत को आतंकवादी हमलों से खुद की रक्षा का अधिकार
एस जयशंकर ने पाकिस्तान को निशाने पर लिया

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा- भारत को आतंकवादी हमलों से खुद की रक्षा का अधिकार

लेखन गजेंद्र
Jan 02, 2026
01:32 pm
क्या है खबर?

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए उसे बुरा पड़ोसी बताया और कहा कि भारत को उसके द्वारा समर्थित आतंकवादी हमलों से खुद की रक्षा का अधिकार है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास में एक कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग करेगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से निपटने के तरीके के बारे में बाहरी सुझावों को स्वीकार नहीं करेगा।

बयान

पाकिस्तान को बुरा पड़ोसी बताया

जयशंकर ने कहा, "जब बात आतंकवाद फैलाने वाले बुरे पड़ोसियों की आती है, तो भारत को अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। वह जो भी आवश्यक होगा वह करेगा। आप हमसे अपना पानी साझा करने का अनुरोध नहीं कर सकते और न हमारे देश में आतंकवाद फैला सकते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "कोई हमें यह नहीं बता सकता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम अपनी रक्षा के लिए जो भी करना होगा, वह करेंगे।"

बयान

अच्छे पड़ोसी न होने के फायदे नहीं मिलते- जयशंकर

उन्होंने आगे कहा, "कई साल पहले हमने पानी साझा करने की व्यवस्था पर सहमति जताई थी, लेकिन अगर दशकों तक आतंकवाद चलता रहे तो अच्छे पड़ोसी का रिश्ता नहीं रह सकता। अच्छे पड़ोसी का रिश्ता न होने पर उसके फायदे भी नहीं मिलते। आप यह नहीं कह सकते कि कृपया मेरे साथ पानी साझा करें, लेकिन मैं आपके साथ आतंकवाद जारी रखूंगा। यह बात स्वीकार्य नहीं है।"

मदद

कोरोना की मदद को याद किया

जयशंकर ने कोरोना काल को याद करते हुए बताया कि उस समय अमीर पश्चिमी देशों ने अपनी आबादी से 8 गुना ज्यादा वैक्सीन का स्टॉक ले लिया, जबकि छोटे देशों को 10,000 डोज भी नहीं मिली। उन्होंने बताया कि आज भी लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, पैसिफिक के छोटे द्वीप देश कहते हैं कि अगर भारत ने उनकी मदद न की होती तो उन्होंने वैक्सीन सूंघने को भी नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि अच्छे पड़ोसी को मदद करना भारत का स्वभाव है।

