विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लक्जमबर्ग में वेनेजुएला के हालात पर चिंता जताई (तस्वीर: एक्स/@DrSJaishankar)

एस जयशंकर ने वेनेजुएला के हालात पर चिंता जताई, बोले- भारत के साथ अच्छे संबंध हैं

लेखन गजेंद्र 10:45 am Jan 07, 202610:45 am

क्या है खबर?

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को वेनेजुएला के मौजूदा हालात पर चिंता जताई और सभी पक्षों से संकट के बीच लोगों की भलाई और सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। लक्जमबर्ग की आधिकारिक यात्रा के दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में कहा कि भारत के साथ वेनेजुएला के अच्छे संबंध रहे हैं और लोगों के हित में कोई समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करके खुशी हुई।