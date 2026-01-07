एस जयशंकर ने वेनेजुएला के हालात पर चिंता जताई, बोले- भारत के साथ अच्छे संबंध हैं
क्या है खबर?
भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को वेनेजुएला के मौजूदा हालात पर चिंता जताई और सभी पक्षों से संकट के बीच लोगों की भलाई और सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। लक्जमबर्ग की आधिकारिक यात्रा के दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में कहा कि भारत के साथ वेनेजुएला के अच्छे संबंध रहे हैं और लोगों के हित में कोई समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करके खुशी हुई।
बयान
क्या बोले जयशंकर?
जयशंकर ने वेनेजुएला मामले पर कहा, "हम मौजूदा घटनाक्रमों को लेकर चिंतित हैं, लेकिन हम सभी संबंधित पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे अब बैठकर वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के हित में कोई समाधान निकालें। अंततः, यही हमारी चिंता है। हम वेनेजुएला को एक ऐसे देश के रूप में देखना चाहेंगे जिसके साथ हमारे कई वर्षों से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। हम चाहेंगे कि घटनाक्रम चाहे जो भी हो, वहां के लोग सुरक्षित रहें।"
चिंता
उपप्रधानमंत्री से हुई मुलाकात
जयशंकर ने लक्जमबर्ग के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल से मुलाकात की। जयशंकर ने एक्स पर लिखा, 'आज जेवियर बेटेल के साथ एक शानदार बैठक हुई। हमारी द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक स्थिति पर गर्मजोशी से बातचीत हुई। खासतौर पर वित्तीय, निवेश, डिजिटल, AI, स्पेस और टैलेंट मोबिलिटी पर चर्चा की। साथ ही भारत-यूरोपीय संघ संबंधों को और गहरा करने पर भी बात हुई। लक्जमबर्ग की विरासत और परंपरा को समझाने में उनकी व्यक्तिगत रुचि की मैं सराहना करता हूं।'