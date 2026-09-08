बेंगलुरु में फूड सेफ्टी की बड़ी कार्रवाई

अमेजन और इंस्टामार्ट पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 1.38 करोड़ का एक्सपायर खाद्य सामान जब्त

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:06 pm Sep 08, 202605:06 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक के बेंगलुरु में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अमेजन, स्विगी इंस्टामार्ट और कई अन्य जगहों से एक्सपायर और गलत लेबल वाले खाद्य सामान जब्त किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, इन सामानों की कुल कीमत करीब 1.38 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, बिना जरूरी लाइसेंस रखी गई करीब 4.02 लाख रुपये की दवाइयां भी जब्त की गईं। विभाग ने बताया कि अलग-अलग स्टोरेज और सप्लाई यूनिट्स में यह जांच की गई थी।