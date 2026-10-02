फ्लाईदुबई के कैप्टन स्मित मच्छार की पत्नी सोनल ने पहली बार मीडिया से बात की

फ्लाईदुबई के कैप्टन स्मित मच्छार की पत्नी ने कहा- मैं घटना सुनकर बेहद सदमें में थी

लेखन गजेंद्र 02:20 pm Oct 02, 202602:20 pm

क्या है खबर?

दुबई से तेल अवीव के बीच फ्लाईदुबई की उड़ान में अपने सह-पायलट के हमले में घायल होने वाले कैप्टन स्मित मच्छार की पत्नी सोनल मच्छार ने घटना पर पहली बार अपना बयान दिया है। उन्होंने न्यूज18 के साथ बातचीत में कहा कि जब उन्हें पहली बार अपने पति पर हुए हमले के बारे में पता चला तो वह सदमें में आ गई थीं। उन्होंने स्वीकार किया कि शुरुआत में जो कुछ हुआ था उसे समझने की मानसिक क्षमता नहीं थी।