पुणे में बांध से छूटा पानी; 40 से ज्यादा परिवार बेघर, पुल डूबा

सुरक्षा के लिहाज से एकता नगर के कुछ इलाकों की बिजली काट दी गई, वहीं कंट्रोल रूम भी सक्रिय कर दिए गए। एक साथ कई बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इसी वजह से भिडे ब्रिज पूरी तरह से पानी में डूब गया और उस पर से ट्रैफिक रोक दिया गया।

दमकल विभाग की टीमें डेंगूले ब्रिज के पास फंसे लोगों को बचाने और रास्ते में गिरे पेड़ों को हटाने के काम में जुटी हुई हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर बांधों से पानी और अधिक मात्रा में छोड़ा गया, तो आसपास के और भी इलाकों में बाढ़ आ सकती है। इसी के चलते, पास के जिलों को भी अलर्ट पर रखा गया है।