असम में बाढ़ के बीच 'ज्ञान की नाव': लहरों पर चल रहे स्कूल, बच्चों का भविष्य सुरक्षित!

सोलर नावें सीखने के केंद्र के रूप में काम कर रहीं

कुछ नावें तो सोलर पैनलों से चलती हें। इनमें रोशनी, पंखे, कंप्यूटर और ई-लर्निंग के लिए जरूरी चीजें भी लगी होती हें। शिक्षक इन नावों पर आसपास के गांवों से आए बच्चों को किताबों और ब्लैकबोर्ड की मदद से पढ़ाते हें। कई बार तो मानसून के मौसम में इन बच्चों के लिए स्कूल पहुंचने का यह इकलौता तरीका होता है। ये नावें सिर्फ स्कूल ही नहीं, बल्कि गांव वालों के लिए समुदाय केंद्र का भी काम करती हें। यहां स्वच्छता और आपदा से बचाव के तरीकों पर भी बातचीत और सत्र होते रहते हें।