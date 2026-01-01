असम और पश्चिम बंगाल को चुनाव से पहले तोहफा, पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की घोषणा

केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल और असम में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के लोगों को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का तोहफा दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि ट्रेन गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलेगी, जिसे जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। उन्होंने बताया कि स्लीपर ट्रेन का परीक्षण, जांच और प्रमाणीकरण पूरा कर लिया गया है और वह चलने के लिए तैयार है।

बयान देश के कोने-कोने से आ रही वंदे भारत चलाने की मांग- वैष्णव रेल मंत्री ने बताया कि लंबे समय से नई पीढ़ी की ट्रेन की मांग थी और वंदे भारत की चेयर कार से नए युग की शुरूआत हुई है। इसीलिए देश के कोने-कोने से इसे चलाने की मांग हो रही है। उन्होंने बताया कि यह रेलवे के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है...वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यात्रियों को लंबी दूरी की रात की यात्राओं पर वर्ल्ड-क्लास सुविधाएं, सुरक्षा और एक आधुनिक यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी।

ट्रेन साल के आखिर तक दौड़ेंगी 12 स्लीपर ट्रेनें स्लीपर ट्रेन ने हाल ही में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का ट्रायल पूरा किया है, जो रेलवे सुरक्षा आयुक्त की निगरानी में कोटा-नागदा सेक्शन पर किया गया था। अगले 6 महीने के अंदर देश में 8 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दौड़ेंगी और साल के आखिर तक 12 ट्रेनें चलनी हैं। बताया जा रहा है कि असम से जब ट्रेन चलेगी तो असमी भोजन और कोलकाता से चलने पर ट्रेन में बंगाली भोजन मिलेगा।

Advertisement

खासियत क्या है गुवाहाटी-कोलकाता वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की खासियत? यह ट्रेन असम और पश्चिम बंगाल को कवर करेगी। इसमें 16 कोच होंगे, जिसमें 11 तृतीय AC, 4 द्वितीय AC और 1 प्रथम श्रेणी AC कोच शामिल है। ट्रेन में कुल 823 यात्री सफर कर सकते हैं। यात्रियों के आराम के लिए मुलायम सीट है, जिससे लंबा सफर आसान होगा। कोच के बीच ऑटोमैटिक दरवाजे और वेस्टीब्यूल की सुविधा है। बेहतर सस्पेंशन, कम शोर, कवच सुरक्षा प्रणाली और इमरजेंसी टॉक-बैक सिस्टम से युक्त है। साफ-सफाई के लिए डिसइन्फेक्टेंट तकनीक है।

Advertisement