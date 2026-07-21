दिल्ली में किसान महापंचायत के लिए उमड़े किसान

किसान महापंचायत: पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं पर बढ़ाई सुरक्षा, गुरनाम चढ़ूनी को हिरासत में लिया

लेखन भारत शर्मा 10:51 am Jul 21, 202610:51 am

क्या है खबर?

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर देश के किसान संगठनों ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया है। इसके विरोध में मंगलवार (21 जुलाई) को राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक किसान घाट पर एक विशाल 'किसान महापंचायत' का आयोजन किया जा रहा है। इस बड़े आंदोलन को देखते हुए हरियाणा और दिल्ली पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर है और दिल्ली की सीमाओं पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इससे तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है।