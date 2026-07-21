किसान महापंचायत: पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं पर बढ़ाई सुरक्षा, गुरनाम चढ़ूनी को हिरासत में लिया

किसान महापंचायत: पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं पर बढ़ाई सुरक्षा, गुरनाम चढ़ूनी को हिरासत में लिया
क्या है खबर?
भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर देश के किसान संगठनों ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया है। इसके विरोध में मंगलवार (21 जुलाई) को राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक किसान घाट पर एक विशाल 'किसान महापंचायत' का आयोजन किया जा रहा है। इस बड़े आंदोलन को देखते हुए हरियाणा और दिल्ली पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर है और दिल्ली की सीमाओं पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इससे तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है।
सहभागिता
किन राज्यों से दिल्ली कूच कर रहे किसान?
इस किसान महापंचायत के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, केरलम और तमिलनाडु समेत कई राज्यों से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं।
देश भर के विभिन्न किसान संगठनों ने मिलकर इस भारत-अमेरिका के प्रस्तावित समझौते के खिलाफ 'देश बचाओ मोर्चा' का गठन भी किया है।
किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार को किसानों के हित पर कुठाराघात करने वाले इस व्यापार समझौते को पूरी तरह से रद्द करना चाहिए।
संगठन
500 से अधिक किसान और सामाजिक संगठन होंगे शामिल
इंडिया टुडे के मुताबिक, महापंचायत में विभिन्न राज्यों के किसान शामिल होंगे और 500 से अधिक किसान संगठन और सामाजिक संगठन भी इसमें उपस्थिति दर्ज कराएंगे।
किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब के नेता जर्मनजीत सिंह बंदाला का कहना है कि अगर सरकार प्रदर्शनकारियों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने से रोकती है, तो वे रोके गए स्थान पर शांतिपूर्ण सभाएं आयोजित करेंगे।
उन्होंने समझौता न तोड़ने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी भी दी है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें दिल्ली की ओर कूच करते किसानों का वीडियो
#WATCH आज दिल्ली की ओर अपने तय मार्च से पहले बड़ी संख्या में किसान शंभू बॉर्डर (पंजाब-हरियाणा बॉर्डर) पहुंचे। वीडियो पटियाला (पंजाब) से है। pic.twitter.com/OWxjTRNj4v— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 21, 2026
तैयारी
पुलिस ने महापंचायत को लेकर क्या की तैयारी?
किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले प्रसिद्ध शंभू बॉर्डर की पूरी तरह किलेबंदी कर दी है।
पुलिस ने घग्गर नदी पर बने पुल पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया है। हाईवे के बीचों-बीच सीमेंट के बड़े-बड़े ब्लॉक्स और कटीले तार लगाकर रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है।
इसी तरह खनौरी बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल और वज्र वाहन तैनात किए गए हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें पुलिस की तैनाती का वीडियो
#WATCH शंभू बॉर्डर (पंजाब-हरियाणा बॉर्डर) पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। भारत-अमेरिका FTA के विरोध में किसानों के आज दिल्ली तक एक दिन के मार्च से पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। pic.twitter.com/VSY1SoUD1W— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 21, 2026
कार्रवाई
पुलिस ने शुरू की किसान नेताओं की धरपकड़
महापंचायत को विफल करने के लिए पुलिस ने किसान नेताओं की धरपकड़ शुरू कर दी।
कुरुक्षेत्र में हाईवे 152D पर भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी गुट) के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी को हिरासत में ले लिया।
इसके साथ ही BKU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश बैंस को भी हिरासत में लिए जाने की खबर है।
इस कार्रवाई से नाराज किसानों ने कुरुक्षेत्र के थाना गांव के पास नेशनल हाईवे (हिसार-चंडीगढ़ मार्ग) और अंबाला के पास शंभू टोल प्लाजा को जाम कर दिया।
बयान
शंभू बॉर्डर पर बनाई जाएगी आगे की रणनीति
किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने फतेहगढ़ साहिब में कहा कि देश के किसान अपने हक के लिए बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाकर अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार तानाशाही रवैया अपनाते हुए उन्हें सड़कों पर ही रोक रही है। इतना ही नहीं किसान नेताओं को जबरन हिरासत में लिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि शंभू बॉर्डर पर सभी किसान गुटों के पहुंचने के बाद बैठक की जाएगी और फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी।
विरोध
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का विरोध क्यों कर रहे हैं किसान?
किसानों का आरोप है कि समझौते से अमेरिका से भारत में बेहद सस्ते कृषि और डेयरी उत्पाद आयात होंगे।
इससे अमेरिकी कॉर्पोरेट्स के सस्ते उत्पादों के सामने देश के छोटे खेतिहर किसान और मजदूर टिक नहीं पाएंगे, जिससे उनकी आजीविका नष्ट हो जाएगी।
किसान नेता चढ़ूनी ने दावा किया है कि इस समझौते में सरकार को अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 'एंटी-डंपिंग शुल्क' लगाने की अनुमति नहीं होगी। इसके बिना भारतीय किसान पूरी तरह से असहाय और घाटे में आ जाएंगे।
एडवाइजरी
दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी
दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के उग्र प्रदर्शन और किसान महापंचायत को देखते हुए विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है।
पुलिस ने सुबह साढ़े 8 बजे से लोगों को सत्याग्रह मार्ग, वेलोड्रोम रोड, राजघाट DTC डिपो रोड पर न जाने की सलाह दी है।
इसी तरह नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डा जाने के लिए पर्याप्त समय लेकर ही घर से निकलने की सलाह दी गई है।