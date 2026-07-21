दिल्ली कूच कर रहे किसानों को सीमाओं पर रोक दिया गया है

दिल्ली कूच कर रहे किसानों की 2 बातें मानी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह से होगी मुलाकात

लेखन गजेंद्र 03:41 pm Jul 21, 202603:41 pm

क्या है खबर?

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर किसान संगठन दिल्ली कूच कर रहे हैं। वे दिल्ली के किसान घाट पर 'किसान महापंचायत' में शामिल होंगे। इस बीच, किसानों को अंबाला के शंभू बॉर्डर और सोनीपत और दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर रोक दिया गया है। कुरुक्षेत्र, सोनीपत, झज्जर समेत कई जिलों में किसानों को हिरासत में लिया गया है। तनावपूर्ण स्थिति को देखथे हुए हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों से मुलाकात की है।