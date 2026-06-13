2 बाउंसर, सायरन वाली कार और पिस्टल; सेना ने कैसे दबोचा 21 साल का फर्जी ब्रिगेडियर?

बरामदगी

युवक के पास से क्या-क्या मिला?

तलाशी के दौरान नकली ब्रिगेडियर के पास से पहचान पत्र, पिस्टल, AMC रेजिमेंटल केन और सेना से जुड़े अन्य सामान बरामद हुए। उसके ड्राइवर के पास भारत सरकार का फर्जी पहचान पत्र मिला। अपनी वर्दी के साथ युवक ने एक नकली पिस्तौल और रेजिमेंटल छड़ी भी रखी थी, जो जब्त कर ली गई। उसके पहचान पत्र पर कथित तौर पर सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय के डीन की मुहर लगी थी। अधिकारियों को संदेह है कि यह पहचान पत्र नकली है।