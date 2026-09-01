नवी मुंबई में लेज-मैगी और कुरकुरे समेत पैकेट बंद खाद्य पदार्थों की एक्सपायरी तिथि में हेरफेर

नवी मुंबई में लेज-मैगी और कुरकुरे समेत पैकेट बंद खाद्य पदार्थों की एक्सपायरी तिथि में हेरफेर

लेखन गजेंद्र 11:09 am Sep 01, 202611:09 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के नवी मुंबई में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने सोमवार को बड़ा खुलासा किया। उसने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया, जो पैकेट बंद खाद्य पदार्थों की एक्सपायरी तिथि में हेरफेर कर रहा था। FDA और मुंबई अपराध शाखा पुलिस ने 24 से 29 अगस्त के बीच संयुक्त अभियान के दौरान पैकेटबंद खाद्य उत्पादों पर निर्माण और समाप्ति तिथि बदलने वाले गिरोह को पकड़ा है। टीम ने मैगी-लेज-कुरकुरे समेत 75.52 लाख रुपये के खाद्य पदार्थ जब्त किए हैं।