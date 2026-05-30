उत्तर प्रदेश में बिजली हुई महंगी, जून के बिल में लगेगा 10 प्रतिशत फ्यूल सरचार्ज

उत्तर प्रदेश में जून महीने से बिजली उपभोक्ताओं को ज्यादा बिल भरना पड़ सकता है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बताया है कि फ्यूल की बढ़ी कीमतों की वजह से बिजली बिल में 10 प्रतिशत सरचार्ज जोड़ा जाएगा। यह बदलाव जून की बिलिंग साइकिल से लागू होगा। यानी इस महीने जारी होने वाले बिल पहले के मुकाबले ज्यादा आ सकते हैं। इसका असर घरेलू और कारोबारी दोनों तरह के उपभोक्ताओं पर देखने को मिलेगा।

वजह क्यों लगाया जा रहा है 10 प्रतिशत सरचार्ज? बिजली कंपनियों का कहना है कि फ्यूल और बिजली खरीदने का खर्च बढ़ गया है। इसी अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए यह सरचार्ज लगाया जा रहा है। नियमों के मुताबिक किसी महीने बढ़ा खर्च तीन महीने बाद बिल में जोड़ा जाता है। इसी वजह से मार्च 2026 का अतिरिक्त खर्च अब जून के बिजली बिल में वसूला जाएगा। यह 10 प्रतिशत सरचार्ज राज्य के सभी उपभोक्ताओं पर एक समान तरीके से लागू किया जाएगा।

असर घरों और कारोबार पर पड़ेगा असर नए बिलिंग सिस्टम के बाद घरों और दुकानों दोनों का मासिक खर्च बढ़ सकता है। कितना ज्यादा बिल आएगा, यह बिजली खपत और टैरिफ कैटेगरी पर निर्भर करेगा। गर्मी के मौसम में पहले ही बिजली की मांग बढ़ी हुई है। ऐसे समय में बिल बढ़ने से कई परिवारों पर असर पड़ सकता है। उपभोक्ता समूहों ने भी इस फैसले के समय पर सवाल उठाए हैं और बढ़ती महंगाई का मुद्दा सामने रखा है।

Advertisement