धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, जानिए कारण

दोनों मंत्रियों के बीच इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि NEET-UG पेपर लीक के विरोध में दिल्ली की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा है।

CJP) और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) जंतर-मंतर से संसद तक मार्च कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे की है।

इसी तरह मामले को लेकर संसद के दोनों संदनों में भी जमकर हंगामा हो रहा है। ऐसे में इस बैठक में कुछ निर्णय किया जा सकता है।