NEET-UG अगले साल से ऑनलाइन: पेपर लीक रोकने के लिए बड़ा बदलाव, लाखों छात्रों को मिलेगी राहत

NEET-UG के बदलाव के लिए सैकड़ों केंद्रों की जरूरत

अब छात्रों को OMR शीट भरने की जगह, सुरक्षित कंप्यूटर पर सवालों के जवाब देने होंगे। इस नए तरीके से कागजी प्रक्रियाओं से जुड़े जोखिम कम होंगे और परीक्षा की सुरक्षा भी बेहतर होगी। हालांकि, साइबर हमलों का खतरा अभी भी एक चुनौती बना रहेगा। हर साल लगभग 22 लाख छात्र NEET-UG की परीक्षा देते हैं। ऐसे में, इस बड़े बदलाव के लिए देश को सैकड़ों नए टेस्टिंग सेंटर बनाने होंगे और स्कूलों-कॉलेजों में भी बेहतर टेक्नोलॉजी उपलब्ध करानी पड़ेगी। परीक्षा में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, इसे कई शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा और JEE Main की तरज पर इसमें स्कोर नॉर्मलाइजेशन भी लागू होगा।