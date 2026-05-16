NEET-UG अगले साल से ऑनलाइन: पेपर लीक रोकने के लिए बड़ा बदलाव, लाखों छात्रों को मिलेगी राहत
मेडिकल की पढ़ाई कर रहे लाखों छात्रों के लिए एक अहम खबर है। साल 2027 से NEET-UG की परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के रूप में ली जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बदलाव का ऐलान किया है। इसके पीछे मुख्य वजह पुराने पेन-पेपर सिस्टम में होने वाली पेपर लीक जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म करना है। पूर्व ISRO प्रमुख के. राधाकृष्णन की अगुवाई वाली एक कमेटी ने भी इन समस्याओं पर अपनी रिपोर्ट में चिंता जताई थी।
NEET-UG के बदलाव के लिए सैकड़ों केंद्रों की जरूरत
अब छात्रों को OMR शीट भरने की जगह, सुरक्षित कंप्यूटर पर सवालों के जवाब देने होंगे। इस नए तरीके से कागजी प्रक्रियाओं से जुड़े जोखिम कम होंगे और परीक्षा की सुरक्षा भी बेहतर होगी। हालांकि, साइबर हमलों का खतरा अभी भी एक चुनौती बना रहेगा। हर साल लगभग 22 लाख छात्र NEET-UG की परीक्षा देते हैं। ऐसे में, इस बड़े बदलाव के लिए देश को सैकड़ों नए टेस्टिंग सेंटर बनाने होंगे और स्कूलों-कॉलेजों में भी बेहतर टेक्नोलॉजी उपलब्ध करानी पड़ेगी। परीक्षा में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, इसे कई शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा और JEE Main की तरज पर इसमें स्कोर नॉर्मलाइजेशन भी लागू होगा।