ED का दावा, भगोड़े मेहुल चोकसी का बेटा भी पिता के साथ मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल

दावा रोहन ने कुर्क की गई संपत्ति को पारिवारिक बताया हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, रोहन ने ATFP में कुर्क संपत्ति को लेकर बताया कि यह उनके पारिवारिक ट्रस्ट द्वारा 1994 में खरीदी गई थी। हालांकि, ED ने तर्क दिया कि मेहुल ने 2013 में रोहन के नाम पर संपत्ति को "सोची-समझी चाल" के रूप में स्थानांतरित किया था, ताकि धोखाधड़ी पर संपत्तियों की कुर्की न हो सके। बता दें, रोहन के नाम पर न कोई FIR है और न केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और ED ने उसे आरोपी बनाया है।

दावा ED ने रोहन को लेकर क्या दावा किया? ED ने बताया कि मेहुल कई कागजी कंपनियों में निदेशक थे और इन फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल काल्पनिक लेनदेन और आपराधिक आय को स्थानांतरित करने में हुआ। ED ने बताया कि रोहन के पास लस्टर इंडस्ट्रीज नामक कंपनी में 99.99 प्रतिशत शेयर हैं, जिसमें मेहुल निदेशक हैं। इस कंपनी का इस्तेमाल विदेशों में धन हस्तांतरण के लिए हुआ। एजेंसी ने बताया कि सिंगापुर मर्लिन लक्ज़री ग्रुप का संचालन लस्टर कंपनी कर रही थी। इसलिए रोहन कुर्की से बच नहीं सकते।

