कर्नाटक लोक सेवा परीक्षा में मनचाही नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों ने घूस दी, ED का खुलासा

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, एजेंसी ने जांच रिपोर्ट में बताया कि उम्मीदवारों से शुरूआत में लगभग 80 लाख रुपये मांगे गए थे, लेकिन बाद में बातचीत के बाद यह राशि 30 लाख से 40 लाख रुपये प्रति उम्मीदवार तक सीमित कर दी गई थी।

एजेंसी का कहना है कि कुछ राशि नकद और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से अग्रिम रूप से ली गई, जबकि शेष राशि के लिए कुछ उम्मीदवारों से खाली हस्ताक्षरित चेक और वचन पत्र प्राप्त किए गए।