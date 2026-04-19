पश्चिम बंगाल: ED ने कोलकाता DCP के घर डाला डेरा, चुनाव से पहले हड़कंप

चुनाव नजदीक आते ही ED की छापेमारी जारी

ED की कार्रवाई धीमी नहीं पड़ रही है। राज्य विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही, छापेमारी की यह कार्रवाई भी जारी है। मामले का मुख्य आरोपी सोना पापू, जिसका दूसरा नाम विश्वजीत पोद्दार भी है, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। कारोबारी जॉय कामदार के यहां भी छापेमारी में नकद रकम बरामद हुई है, जो पहले जारी हुए समन से बच निकला था। मतदान में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में उम्मीद है कि अधिकारी भ्रष्टाचार और सिंडिकेट अपराधों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई करेंगे।