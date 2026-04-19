पश्चिम बंगाल: ED ने कोलकाता DCP के घर डाला डेरा, चुनाव से पहले हड़कंप
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रविवार सुबह कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास के घर पर छापा मारा। यह कार्रवाई सोना पापू सिंडिकेट मामले की जांच के सिलसिले में की गई। बिस्वास मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इलाके में स्थित कालीघाट पुलिस स्टेशन के पहले प्रभारी रह चुके हैं। अब गैर-कानूनी गतिविधियों से उनके संभावित संबंधों की जांच की जा रही है।
चुनाव नजदीक आते ही ED की छापेमारी जारी
ED की कार्रवाई धीमी नहीं पड़ रही है। राज्य विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही, छापेमारी की यह कार्रवाई भी जारी है। मामले का मुख्य आरोपी सोना पापू, जिसका दूसरा नाम विश्वजीत पोद्दार भी है, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। कारोबारी जॉय कामदार के यहां भी छापेमारी में नकद रकम बरामद हुई है, जो पहले जारी हुए समन से बच निकला था। मतदान में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में उम्मीद है कि अधिकारी भ्रष्टाचार और सिंडिकेट अपराधों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई करेंगे।