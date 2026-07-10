शेखर सुमन के सहयोगी कारोबारी धर्मेश संगानी के ठिकानों पर ED का छापा

शेखर सुमन के सहयोगी कारोबारी धर्मेश संगानी के ठिकानों पर ED का छापा

लेखन गजेंद्र 01:38 pm Jul 10, 202601:38 pm

क्या है खबर?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने गुरुवार को शेखर सुमन के सहयोगी फिल्म निर्माता और कारोबारी धर्मेश नरेंद्र संगानी और उनकी कंपनी कलानी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत उनके मुंबई स्थित परिसरों की तलाशी ली और कई जरूरी दस्तावेज और डिजिटल सामग्री जब्त की है। ED ने कार्रवाई अघोषित विदेशी संपत्तियों, विदेशी बैंक खातों और निर्यात आय से संबंधित उल्लंघनों के आरोपों के संबंध में की है।