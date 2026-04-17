ED ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़े परिसरों पर छापा मारा

छापा

2024 में भी पड़ चुका है छापा

बताया जा रहा है कि ED की टीम सुरक्षा बलों के साथ तड़के ही अरोड़ा से जुड़े परिसरों पर तलाशी के लिए पहुंच गई थी। तलाशी के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) बाहर सुरक्षा में तैनात रही। बता दें कि आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अरोड़ा के घर पर 2024 में भी ED छापा मार चुकी है। तभी भी एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत कार्रवाई की थी। AAP ने इस छापेमारी की निंदा की है।