ED ने सुकृति फूड्स के प्रमोटर को किया गिरफ्तार, तिरुपति के लड्डू में मिलावट का आरोप

ED द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, आरोपी मंगला को 17 सितंबर को ED के हैदराबाद कार्यालय द्वारा हिरासत में लिया गया था।

इसके बाद उन्हें विशाखापट्टनम में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की विशेष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

ED की जांच में सामने आया कि तिरुपति लड्डू के लिए प्रयुक्त मिलावटी घी तैयार करने में पशु वसा के विकल्प और औद्योगिक रसायनों का इस्तेमाल हुआ था।