इबोला वायरस को देखते हुए केंद्र सरकार ने एयर सुविधा 2.0 लॉन्च किया (फाइल तस्वीर)

इबोला वायरस को देखते हुए केंद्र सरकार ने एयर सुविधा 2.0 लॉन्च किया, क्या है ये?

लेखन गजेंद्र 06:17 pm Jun 25, 202606:17 pm

क्या है खबर?

अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रवेश बिंदुओं पर सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना शुरू कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने गुरुवार को एयर सुविधा 2.0 का शुभारंभ किया है, जो एक उन्नत और संपर्क रहित यात्री स्वास्थ्य स्व-घोषणा पोर्टल है। इस पोर्टल का उद्देश्य इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए प्रवेश बिंदुओं पर सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है।