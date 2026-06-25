इबोला वायरस को देखते हुए केंद्र सरकार ने एयर सुविधा 2.0 लॉन्च किया, क्या है ये?
क्या है खबर?
अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रवेश बिंदुओं पर सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना शुरू कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने गुरुवार को एयर सुविधा 2.0 का शुभारंभ किया है, जो एक उन्नत और संपर्क रहित यात्री स्वास्थ्य स्व-घोषणा पोर्टल है। इस पोर्टल का उद्देश्य इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए प्रवेश बिंदुओं पर सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है।
तैयारी
क्या है ये पोर्टल?
स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) के सहयोग से विकसित पोर्टल अंतरराष्ट्रीय आगमन करने वाले यात्रियों को आव्रजन मंजूरी से पहले अनिवार्य ऑनलाइन स्वास्थ्य स्व-घोषणा पत्र जमा करने में सक्षम बनाता है। इसमें अंतरराष्ट्रीय यात्रियों द्वारा 21 दिनों का यात्रा इतिहास, संपर्क इतिहास और संबंधित लक्षण (यदि कोई हो) भरा जाना है। पोर्टल हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी, आव्रजन ब्यूरो, IDSP और राज्य निगरानी अधिकारियों के साथ वास्तविक डेटा साझा करेगा, जिससे जोखिम वाले यात्रियों की तुरंत पहचान होगी।
उपाय
भारत पहुंचने से 24 घंटे पहले करनी होगी घोषणा
पोर्टल यात्रियों की आगमन प्रक्रिया को सहज और संपर्क रहित रखता है। इससे लैंडिंग पर कोई भौतिक फॉर्म नहीं भरना पड़ता। एयरसुविधा स्व-घोषणा पत्र (SDF) को भारत पहुंचने से 24 घंटे पहले भरा जा सकता है। यात्री उड़ान में चढ़ने से पहले, वेब चेक-इन के दौरान फॉर्म भर सकते हैं, ताकि आगमन पर शीघ्र निकासी हो। अंतरराष्ट्रीय यात्रा स्वास्थ्य डेस्क या आव्रजन काउंटर पर केवल डाउनलोड SDF दिखाना आवश्यक है। पोर्टल 2020 में कोरोना वायरस के समय भी था।
हाहाकार
WHO ने घोषित किया है आपातकाल
इबोला वायरस ने अफ्रीका के कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिणी सुडान में काफी लोगों को अपनी चपेट में लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अंतरराष्ट्रीय चिंता को देखते हुए 17 मई को अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम, 2005 के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। वर्तमान प्रकोप की पुष्टि बंडीबुग्यो वायरस रोग के रूप में हुई है। अब तक कुल 1,114 से अधिक मरीज सामने आए हैं और 279 से अधिक मौते हुई हैं।
ट्विटर पोस्ट
एयर सुविधा 2.0 की जानकारी
🔷नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) June 25, 2026
🔷स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के सहयोग से विकसित एयर सुविधा 2.0 स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच वास्तविक समय समन्वय को सक्षम बनाता… pic.twitter.com/BoNjtIDHkb