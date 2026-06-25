उत्तर सिक्किम में महसूस हुआ 2.8 तीव्रता का भूकंप, जानिए क्यों लगा झटका

भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है उत्तर सिक्किम

उत्तर सिक्किम पूर्वी हिमालयी भूकंपीय क्षेत्र के ठीक बीचों-बीच पड़ता है, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स के लगातार टकराने की वजह से भूकंप आना एक आम बात है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी इन गतिविधियों पर लगातार नजर रखता है। हाल ही में, न केवल सिक्किम में बल्कि भूटान और तिब्बत जैसे पड़ोसी इलाकों में भी कई छोटे भूकंप दर्ज किए गए हैं। यह निगरानी लोगों की सुरक्षा और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने के लिहाज से बेहद अहम है।