विनाशकारी बाढ़ के कुछ दिनों बाद तिब्बत में 5 तीव्रता का आया भूकंप

विनाशकारी बाढ़ के कुछ दिनों बाद तिब्बत में 5 तीव्रता का आया भूकंप

लेखन गजेंद्र 02:26 pm Sep 03, 202602:26 pm

क्या है खबर?

तिब्बत और नेपाल की सीमा पर एक हफ्ते पहले आए विनाशकारी बाढ़ के बाद गुरुवार को तिब्बत में जोरदार भूकंप आया है। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5 दर्ज की गई है। जर्मन भूविज्ञान अनुसंधान केंद्र (GFZ) के अनुसार, भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। अभी तक इससे किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं आई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने भूकंप की गहराई 14 किलोमीटर बताई है। इससे आसपास के इलाके भी थर्रा गए।