अफगानिस्तान में जोरदार भूकंप के झटकों से लोग सहमे, तीव्रता 5.3 दर्ज

अफगानिस्तान में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया

लेखन गजेंद्र 05:21 pm Feb 25, 202605:21 pm

क्या है खबर?

अफगानिस्तान में एक बार फिर बुधवार को जोरदार भूकंप के झटके लगे हैं, जिससे लोग सहम गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.3 मापी गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, भूकंप अफगानिस्तान-तजाकिस्तान सीमा क्षेत्र में 80 किलोमीटर की गहराई में आया है। इसके झटके पाकिस्तान के इस्लामाबाद, स्वात, पेशावर, चित्राल और अन्य शहरों में भी महसूस किए गए। अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं आई है। कुछ दिन पहले भी अफगानिस्तान में भूकंप आया था।