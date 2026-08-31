पेट्रोल पंपों पर इथेनॉल की मात्रा बताने की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

पेट्रोल पंपों पर इथेनॉल की मात्रा बताने की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

लेखन गजेंद्र 02:59 pm Aug 31, 202602:59 pm

क्या है खबर?

देशभर के पेट्रोल पंपों पर बेचे जाने वाले पेट्रोल में कितना इथेनॉल मिलाया जा रहा है, इसकी मात्रा बताने की मांग करने वाली याचिका सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। याचिका में मांग की गई थी कि पंपों पर इथेनॉल की मात्रा को अनिवार्य रूप से लेबल के माध्यम से बताया जाए या फिर उसके बिल में इथेनॉल की मात्रा का खुलासा हो। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की पीठ याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।