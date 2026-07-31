झारखंड SIR: 43 लाख फॉर्म लापता, 7.6 लाख मृत मतदाता
झारखंड में वोटर लिस्ट की सफाई का काम हाल ही में खत्म हुआ है, लेकिन इस दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। लगभग 43 लाख 70 हजार फॉर्म वापस नहीं पहुंच पाए, जिनमें 7.63 लाख उन लोगों के थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। बूथ लेवल के अधिकारियों ने घर-घर जाकर जांच की थी ताकि राज्य की वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया जा सके।
इस अभियान के दौरान, रांची और धनबाद में सबसे ज्यादा मृत वोटर मिले। 30 जून से चले इस पूरे काम में अधिकारियों ने लोगों के घरों पर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति जांची। कई फॉर्म उन लोगों के भी थे जो अपना पता बदल चुके थे या जिनका कोई अता-पता नहीं चल पा रहा था।
ड्राफ्ट चुनावी सूची 5 अगस्त को जारी होगी
झारखंड की ड्राफ्ट चुनावी सूची 5 अगस्त को जारी होगी। इस सूची में उन मतदाताओं के नाम भी होंगे जो गायब हैं, अपना पता बदल चुके हैं, मृत हैं या जिनके नाम दो बार दर्ज हैं (डुप्लिकेट)। यह सूची राजनीतिक पार्टियों के लिए ऑनलाइन और प्रिंट दोनों ही तरीकों से उपलब्ध कराई जाएगी।
ज्यादातर गायब हुए फॉर्म उन लोगों के थे जो अपना शहर बदल चुके हैं या जिनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। यह दिक्कत खासकर शहरों में ज्यादा देखने को मिलती है, जहां लोग काम के चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। अगर आपको अपनी सूची में कोई गलती दिखती है या आप कोई दावा या आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, तो आपके पास 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक का वक्त है। एक बार जब 7 अक्टूबर को फाइनल लिस्ट आ जाएगी, तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे।