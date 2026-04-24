प्रधानमंत्री मोदी ने हुगली पर जीता नाविकों का दिल, नाव पर सवारी कर दिया 1000 रुपये का तोहफा देश Apr 24, 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में अपने चुनाव प्रचार के तहत हुगली नदी में नाव की सवारी की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय नाविकों से बात की और सभी को आपस में मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द के महत्व पर भी खास जोर दिया। मोहम्मद इफ्तिखार अहमद ने इस कार्यक्रम को तेजी से तैयार किया था, जो काफी अनौपचारिक और व्यक्तिगत महसूस हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने नाविकों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं और माँ गंगा का धन्यवाद भी किया।