अमेरिकी प्रतिबंधों से विझिंजम बंदरगाह बना 'सोने की चिड़िया'! 10,000 करोड़ के निवेश से चमका भारत का नया ग्लोबल पोर्ट

अडानी विझिंजम कर रहा है 10,000 करोड़ रुपये का निवेश

यह बंदरगाह U.A.E. जाने वाले एक बड़े समुद्री मार्ग से सिर्फ 10 नॉटिकल मील दूर है। इस कारण जहाज मुंबई जैसे अन्य रास्तों पर जाने की बजाय यहाँ रुककर समय और ईंधन, दोनों की बचत करते हैं। फिलहाल, इस बंदरगाह पर एक साथ सिर्फ दो बड़े या चार छोटे जहाज ही डॉक कर सकते हैं। इनमें से ज़्यादातर जगहें मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी (MSC) ने बुक कर रखी हैं। इस बढ़ती मांग को देखते हुए, अडानी विझिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड 10,000 करोड़ रुपये का भारी निवेश कर रही है। कंपनी का लक्ष्य है कि 2027 तक बर्थ को इतना बड़ा किया जाए ताकि और भी जहाज वहाँ रुक सकें, और 2028 तक इसका और भी ज़्यादा विस्तार हो।